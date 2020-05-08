Барнаул, , 09:09 — REGNUM Алтайские власти в течение ближайших дней пообещали выплатить обещанные набавки не только врачам ковидных госпиталей, которые непосредственно лечат пациентов с COVID-19, но и сотрудникам, работающим с биологическим материалом больных, выполняющим лабораторные и рентгенологические исследования. На их счета переведено более 82 миллионов рублей. Об этом сегодня, 8 мая, со ссылкой на регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, сообщает «Вести-Алтай».

Всего на выплаты из федерального бюджета претендуют 2089 специалистов из 37 медицинских организаций края. Помимо этого, в Алтайском крае решён вопрос о дополнительных выплатах медикам из регионального бюджета. Речь идёт о порядка 180 сотрудниках больниц, находящихся в особой зоне риска. Для них предусмотрено около 15 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 8 мая в Алтайском крае получено 16 новых положительных тестов на коронавирус, а их общее подтверждённое число составляет уже 621.

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