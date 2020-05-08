Сеул, , 08:31 — REGNUM В апреле 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост импорта легковых автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года в стране было зарегистрировано импортных 22 945 автомобиля, что на 25,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что за месяц в Южной Корее было продано 6 745 автомобилей Mercedes-Benz, 5123 автомобиля BMW, 2043 автомобилей Audi, 1345 автомобилей Volkswagen, 1133 автомобилей Chevrolet, 1128 автомобилей Volvo, 1018 автомобилей Porsche, 908 автомобилей Mini, 631 автомобилей Ford, 560 автомобилей Jeep.

Стоит отметить, что продажи автомобилей японских марок сократились на 64,4%, до 1259 единиц. В частности, продажи Lexus сократились на 68,3%, Toyota — на 62,8%, Honda — на 68,6%, Nissan — на 34,2%, Infiniti — на 73,5%.

С другой стороны, продажи Maserati выросли на 51,9% (до 79 единиц), а Lamborghini — на 18,2% (до 26 единиц).

В апреле самыми продаваемыми автомобилями стали Volkswagen Tiguan 2.0TDI (1180 единиц), Mercedes-Benz CLA 250 4Matic (706 единиц), BMW 520 (687 единиц), Mercedes-Benz E300 4Matic (673 единицы), Mercedes-Benz GLC 300 4Matic (613 единиц), Mercedes-Benz E250 (608 единиц), Ford Explorer 2.3 (548 единиц).