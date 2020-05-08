Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 7 мая завершились снижением на 1,64%, до $29,34. Днем нефть подорожала до $31,82 после выхода новостей о том, что экспорт Китая неожиданно вырос в прошлом месяце, и на фоне резкого повышения официальных отпускных цен на нефть Саудовской Аравией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Китай сообщил, что экспорт страны в апреле вырос на 3,5% в прошлом месяце, тогда как импорт упал 14,2%, так как китайские заводы возобновили работу на полную мощность после приостановки на несколько недель из-за коронавируса.

На американской сессии покупатели отступили к $29,06. Рост был сдержан ожиданиями выхода отчета по рынку труда в США, который выйдет 7 мая в 15:30 по мск.

Отчет должен показать, насколько все плохо с экономикой США во время пандемии.

США пока не могут справиться с коронавирусом. Число инфицированных продолжает ежедневно увеличиваться в среднем на 30 тыс. человек.

Если доллар после отчета подешевеет, то по нефти ожидается повышение цен. Покупателям нужно пройти $32,50. После этого им откроется дорога к уровню $36 баррель.

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