, 07:32 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку арендаторов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предлагается ввести для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды (до одного года), заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности.

Договор должен быть заключен на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов, следует из документа.

Кроме того, в связи с необходимостью обеспечения мер поддержки в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и неспособных оплачивать арендные платежи, предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций.

Эти новые положения закона предлагается сделать обязательными для исполнения владельцами государственной и муниципальной собственности без привязки к отраслям российской экономики, признанным в наибольшей степени пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Аналогичные меры предусмотрены для поддержки граждан и организаций, арендующих земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Законопроектом также предлагается установление возможности заключения по желанию арендатора соглашения к договору аренды такого земельного участка в части увеличения срока действия указанного договора на три года, независимо от оснований его заключения, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате.