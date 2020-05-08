Нью-Йорк, США, , 05:11 — REGNUM Курс биткоина 8 мая достиг психологического рубежа в $10 тысяч, впервые с февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте электронной криптовалютной биржи Coindesk.

В 02:47 мск биткоин торговался на уровне $10 071. Спустя некоторое время курс криптовалюты опускался до $9 930.

По данным на 04:22 мск, курс биткоина опять пробил психологическую отметку, достигнув цены $10 004 (+8,42%).

Напомним, в декабре 2017 года биткоин достигал пика своей максимальной стоимости в $20 тысяч.

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