Екатеринбург, , 03:52 — REGNUM В арбитраж Свердловской области подан иск о банкротстве АО «Бийский котельный завод», но дело к производству пока не принято. Ответчик выступал поставщиком по 25 госконтрактам на сумму более 140 млн рублей, в том числе был исполнителем по договору с судостроительным комплексом «Звезда» из Приморья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве к предприятию, зарегистрированному в Екатеринбурге, от новосибирского ООО «Торговый дом мир сварки» поступил 30 апреля 2020 года. Сумма иска неизвестна, но в ноябре 2019 года ООО выиграло спор с заводом о взыскании задолженности по договору поставки от 19.08.2014 года «в сумме 940 190 рублей 52 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 05.02.2019 по 10.09.2019 в сумме 32 602 рублей 61 копейки, с дальнейшим начислением с 11.09.2019 по день фактического исполнения, исходя из ключевых ставок Центрального Банка РФ, действующих в соответствующие периоды».

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в октябре 1992 года, его уставный капитал — более 2 млн рублей. Директор — Дмитрий Фомченков. Среднесписочная численность работников — около 460 человек. Завод имеет долю в свердловском АО «ТЭП-Холдинг».