Пекин, , 03:28 — REGNUM Нефтяной филиал компании PetroChina, являющего крупнейшим производителем нефти и газа в Китае, сообщил о находке огромного пояса природного газа ориентировочными запасами более 1 трлн кубометров в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поисковые изыскания нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.

Пояс расположен в 130 км от столицы провинции города Чэнду и соседствует с газовым месторождением Gaoshiti-Moxi в центральной части Сычуаньского бассейна. В настоящее время здесь добывается 15 млрд кубометров газа ежегодно.

Зарегистрированная в Чэнду компания SWOG поставляет природный газ более чем 1000 крупным и средним промышленным предприятиям, а также более чем 20 млн домохозяйств на юго-западе Китая.