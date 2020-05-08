Смоленск, , 03:12 — REGNUM В арбитраж Смоленской области поступил банкротный иск к предприятию, которое занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий — ООО «Ярцевский хлеб». Претензии пока не приняты судом, заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 30 апреля 2020 года. Сумма иска ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» — 577 026,33 рубля. В 2019 году поставщик ресурсов порядка шести раз обращался в арбитраж за взысканием долгов за газ с компании. Последний иск был удовлетворён в декабре 2019 года.

Это не первая попытка обанкротить хлебозавод. ФНС России в лице межрайонной инспекции №3 по Смоленской области обратилась с таким заявлением в июле 2019 года, заявив сумму неисполненных обязательств в размере 1 842 107,89 рубля. Дело было прекращено после заявления истца, который отметил, что у должника нет имущества для финансирования процедуры.

«Должник представил отзыв, из которого следует, что арендодателем с должником расторгнут договор аренды нежилого помещения, в связи с чем дальнейшая производственная деятельность невозможна, сотрудники предприятия уволены, общим собранием участников общества принято решение о добровольной ликвидации», — отмечалось в материалах дела.

Между тем, ООО «Ярцевский хлеб» выступало поставщиком в 17 государственных контрактах на сумму более 3,391 млн рублей, поставляя продукцию в школы и больницы региона. Общество было учреждено в июле 2012 года. Владельцы — Людмила Панова и Светлана Куликова. Среднесписочная численность работников на начало 2019 года превышала 30 человек.