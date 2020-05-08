Москва, , 02:17 — REGNUM Самые высокие дивиденды за всю восьмилетнюю историю «Россетей» планируется выплатить акционерам по итогам 2019 года. Главным акционером крупнейшей в мире электросетевой компании является Российская Федерация, доля которой в уставном капитале превышает 88%. Окончательное решение о выплате примут на общем собрании акционеров 1 июня 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Ранее совет директоров ПАО «Россети» уже одобрил выплату акционерам, которая должна составить почти 18 млрд рублей. На привилегированные акции придётся 392,8 млн рублей, а на обыкновенные — около 17,6 млрд рублей.

Отмечалось, что дивиденды 2019 года выше в четыре раза, чем выплаты за всю восьмилетнюю историю компании.

Годовое собрание акционеров пройдёт в заочной форме.

Также в конце апреля 2020 года «Роснефть» сообщила о намерении, несмотря на пандемию коронавируса и снижение цен на нефть, поддержать акционеров рекордными дивидендами по итогам второго полугодия 2019 года — по 18,07 рубля за акцию.