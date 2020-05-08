Рига, , 00:55 — REGNUM Правительство Латвии согласилось с предложением Министерства культуры и назначило 30 июня конечной датой для выплаты двухмесячных пособий на случай простоя самозанятым лицам и работникам предприятий с доходами не превышающими размер минимальной зарплаты, 430 евро, пишет портал diena.lv.

Пособия на случай простоя выплачивается лицам потерявшим доходы с 14 марта на период действия режима ЧС. Так как эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет назвать точную дату отмены режима ЧС, кабинет решил считать 30 июня 2020 года последним днём действия программы поддержки населения с помощью пособий по простою. Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент пособие по простою получили 31 488 работников, 5479 предприятий и 2068 самозанятых лиц, на сумму 10,63 млн евро.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране