Тегеран, , 08:22 — REGNUM 7 мая министр промышленности Ирана Реза Рахмани объявил, что за прошедший иранский календарный год (закончившийся 20 марта 2020 года) стране удалось добыть 470 миллионов тонн полезных ископаемых. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рахмани выступил с речью на церемонии открытия национальных проектов медной промышленности, состоявшейся утром в режиме видеоконференции с участием президента Ирана Хасана Рухани.

Министр отметил, что добыча полезных ископаемых стоит в качестве главного приоритета в текущем иранском календарном году и планируется добыть за это время 500 миллионов тонн полезных ископаемых. Рахмани добавил, что крупные проекты в этом секторе обеспечат занятость свыше 10 000 иранцев.

В конце апреля заместитель министра промышленности и торговли Ирана Дариуш Эсмаили заявил, что на долю горнодобывающего сектора приходилось 25 процентов ненефтяных доходов страны в прошлом иранском календарном году.

Иран является одной из самых богатых стран в горнодобывающем секторе. Несмотря на все тяготы, ограничения и проблемы, которые создают санкции США, добыча полезных ископаемых и производство горнорудной продукции в стране не только не упала, но и выросла в предыдущем году. В сталелитейной промышленности уровень экспорта также вырос.