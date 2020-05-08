Тегеран, , 08:37 — REGNUM 7 мая управляющий директор морского департамента портов иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что Индия отправила свою первую партию пшеницы весом 5000 тонн в Афганистан через иранский порт Чабахар.

Обращаясь к журналистам IRNA, Бехруз Акайе сказал, что были предприняты усилия для того, чтобы доставлять грузы в Афганистан без перебоев и в короткие сроки. Он добавил, что было принято решение доставлять такие грузы через порт Чабахар.

Он отметил, что груз, включающий 203 контейнера, вошел в порт Чабахар и был немедленно выгружен с помощью современного оборудования.

Ранее управляющий директор Афганской торгово-инвестиционной палаты Заман Хашеми на встрече с иранским торговым атташе в Кабуле Мохаммадом Мехди Джаванмардом Гассабом заявил, что в ближайшее время партия сухофруктов будет отправлена из Афганистана в Индию через порт Чабахар, и призвал Иран к сотрудничеству в области транзита.

Чабахар как единственный порт Ирана, имеющий выход к океану, играет важную роль в развитии торговли, экспорта и импорта, а также рыболовства. Первая часть груза гуманитарной помощи Индии народу Афганистана также была отправлена через порт Чабахар 15 апреля.