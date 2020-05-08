Тегеран, , 08:45 — REGNUM Иран принял поставку около 10 тонн медицинских принадлежностей, купленных во Франции, через трансграничный рынок Сарису на северо-западе страны, сообщило новостное агентство IRNA 7 мая.

Директор Базарганской таможенной службы Садек Намдар сообщил журналистам IRNA, что это уже седьмой медицинский груз, доставленный в Иран через северо-западный иранский пограничный рынок в связи с COVID-19.

«Медицинский груз включает в себя различные лекарства, лабораторные инструменты и медицинское оборудование», — отметил Намдар. Он добавил, что общая стоимость медицинского груза составляет около 5,2 миллиона евро.

Между тем он сообщил, что первый медицинский груз, вес которого составлял 26 тонн, был доставлен из Германии. Медикаменты прибыли в страну 35 дней назад через пограничный рынок Сарису.

Иран, как и другие страны мира, ведет борьбу со смертельным коронавирусом, который унёс жизни более 260 000 человек по всему миру и более 6300 в Иране.