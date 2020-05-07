Ашхабад, , 22:14 — REGNUM Представители министерства культуры Туркмении обсудили с представителями Всемирной туристской организации возможность участия туркменских туристических организаций в международном конкурсе Healing solutions for tourism challenge, передает туркменское госинформагентство.

Туркменские чиновники отметили, что власти Туркмении, в которой, как они утверждают, до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, заинтересованы в поиске эффективных решений поддержки туристического бизнеса в сложившихся экономических условиях, обусловленных пандемией.

Также участники переговоров обменялись мнениями по вопросам, касающимся сотрудничества и инвестиций в формирование современной инфраструктуры туризма и модернизацию санаторно-курортного сектора Туркмении.