Москва, , 22:14 — REGNUM Рост цен на плодоовощную продукцию, зафиксированный в России в апреле, является следствием исчерпания запасов и подорожания импорта в результате ослабления рубля. Об этом заявили 7 мая в пресс-службе Минсельхоза.

«Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что росту цен на плодоовощную продукцию поспособствовали и «традиционные сезонные колебания».

Так, по данным Минсельхоза, в апреле цены сельхозтоваропроизводителей на картофель выросли в среднем на 16,7%, до 13 рублей за килограмм, морковь — на 12,8%, до 15,25 рубля за килограмм, белокочанную капусту — на 10,9%, до 15,05 рубля за килограмм, яблоки — на 4,7%, до 45,47 рубля за килограмм, репчатый лук — на 1,7%, до 15,17 рубля за килограмм.

В то же время отмечается, что указанные цены на белокочанную капусту — на 30,4% ниже уровня аналогичного периода 2019 года, цены на лук — на 10,9%, цены на морковь — на 10%.

«Давление на цены в большинстве подотраслей сельского хозяйства в настоящее время оказывает рост курса доллара, что обусловлено импортной составляющей в производстве продукции АПК», — подчёркивают в Минсельхозе.

В ведомстве рассчитывают, что стабилизации ситуации поспособствуют меры, принятые на уровне Евразийской экономической комиссии, в том числе обнуление ввозных таможенных пошлин и запрет на экспорт до окончания сезона.

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Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что потребительские цены в России в апреле выросли на 0,8%, за период с начала текущего года — на 2,1%, в годовом выражении — на 3,1%.

При этом, согласно оценке Росстата, продовольственные товары в апреле подорожали в среднем на 1,7%, а без учёта плодоовощной продукции — на 0,9%. Плодоовощная продукция за месяц подорожала на 7,9%.

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