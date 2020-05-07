Кейптаун, , 22:11 — REGNUM Около 400 млн бутылок пива, возможно, придётся уничтожить пивоварам в связи с запретом на продажу алкоголя в ЮАР. Об этом 7 мая сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз пивоваров страны.

Запрет на продажу и транспортировку алкоголя введён на территории страны с 27 марта в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции. Миллионы бутылок пива скопились на производственных объектах пивоваренных заводов, чтобы вывезти его, нужно специальное разрешение.

В профсоюзе пивоваров отметили, что если такое разрешение не будет получено, то пиво придётся уничтожить. Убытки производителей пива при этом могут составить около восьми млн долларов.

В ЮАР действуют ограничения на продажу и транспортировку алкоголя и сигарет. Подобный запрет введён на время пандемии коронавируса в Таиланде и Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за кризиса крупнейший в Азии производитель пива Budweiser Brewing Company APAC потерял 41 млн долларов.

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