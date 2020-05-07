Москва, , 21:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время провести совещание по вопросам поддержки авиационной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил 7 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Запланировано на следующую неделю», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции, посвящённое вопросам развития транспортной отрасли.

В частности, глава государства предложил включить в перечень отраслей, пострадавших от ситуации с коронавирусом, пригородные железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт.

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