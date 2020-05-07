Ашхабад, , 21:50 — REGNUM Представители министерств иностранных дел Туркмении, Азербайджана, Грузии и Румынии приняли участие в видеоконференции, посвященной проекту соглашения о создании транзитно-транспортного коридора Каспийское море — Черное море. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИДа.

Особое внимание участники переговоров уделили возможности сотрудничества с Европейским союзом при реализации этого проекта.

Дипломаты также затронули вопросы, касающиеся перспектив увеличения объемов грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца.