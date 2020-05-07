Душанбе, , 21:46 — REGNUM По состоянию на 6 мая 2020 года сумма пожертвований, поступающих на благотворительный счёт главного управления центрального казначейства министерства финансов Таджикистана, составила 5 млн сомони или 487,6 тыс. долл., сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в министерстве финансов страны.

В ведомстве отметили, что все перечисляемые на счёт деньги направляются в минздрав Таджикистана, где они распределяются на расходы, связанные с мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

Отметим, что сегодня также стало известно ещё об одном крупном пожертвовании — от компании «Талко». По распоряжению одного из руководителей этого промышленного предприятия Шерали Карибова, выделены 600 тыс. сомони или 58,5 тыс. долл.

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Напомним, что ранее президент страны Эмомали Рахмон, а также ряд крупных чиновников пожертвовали свои месячные зарплаты в фонд по борьбе с распространением коронавируса.

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