Тюмень, , 21:07 — REGNUM X5 расширяет сеть «Перекрёсток» на Урале и в Поволжье благодаря сделке с «Райт». Об этом сообщает 7 мая пресс-служба X5 Retail Group.

В релизе говорится, что компания X5 Retail Group договорилась с торговой сетью «Райт» об открытии 21 супермаркета совокупной торговой площадью около 33 тыс. кв. м в помещениях, занимаемых партнёром на Урале и в Поволжье.

В частности, в Тюменской области «Перекрёстками» станут три «Райта», в Югре — один супермаркет. Реструктуризация объектов произойдёт к августу 2020 года.

Отмечается, что развитие X5 в регионах Урала и Поволжья способствует созданию дополнительных преимуществ для локальных производителей, а также для жителей, обеспечивая их услугами современной розничной торговли и рабочими местами.

X5 Retail Group — это ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».