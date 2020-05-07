Москва, , 20:59 — REGNUM Наблюдаемый в России резкий рост цен на ряд продуктов питания является сезонным явлением. Об этом говорится в распространённом 7 мая комментарии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с публикацией данных Росстата по инфляции за апрель 2020 года.

«В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — отмечают в ведомстве.

В частности, указывают в ФАС, рост цен на лимоны в апреле был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, подорожание гречневой крупы обусловлено ажиотажным спросом на неё в марте текущего года.

В то же время антимонопольное ведомство отмечает, что рынок сахара в России «профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют», потому объективных экономических причин для роста цен на него нет.

«ФАС России в настоящее время проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Росстате сообщили, что потребительские цены в России в апреле выросли на 0,8%, а за период с начала текущего года — на 2,1%. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 3,1% после 2,5% в марте.

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