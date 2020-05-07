Москва, , 20:28 — REGNUM Лимоны, гречневая крупа, картофель, лук и чеснок наиболее заметно подорожали среди продовольственных продуктов в России в апреле 2020 года. Такие данные приводит 6 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как отмечают в ведомстве, в целом в минувшем месяце существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции.

Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук подорожал на 49,9%, чеснок — на 25,7%, белокочанная капуста и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%.

Цены на гречневую крупу выросли в среднем на 12%, куриные яйца — на 7,8%, сахар-песок — на 7,1%.

Среди крупяных и макаронных изделий отмечен рост цен на рис на 6,1%, горох и фасоль — на 2,9%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,4%, манную крупу и вермишель — на 2,3%, макаронные изделия — на 2,1%, овсяную и перловую крупы — на 1,8%, пшено — на 1,6%.

Среди прочих продовольственных товаров мясо кур и пшеничная мука подорожали на 3,2%.

Напомним, ранее в Росстате сообщили, что потребительские цены в России в апреле выросли на 0,8%, а за период с начала текущего года — на 2,1%. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 3,1% после 2,5% в марте.

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