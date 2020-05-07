Душанбе, , 20:27 — REGNUM Около ста школьников, проживающих в отдалённых селениях Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, не имеющие постоянного доступа к электроэнергии, получили в подарок от компании «Памир Энерджи» рюкзаки со встроенными солнечными панелями, сообщает«Азия-Плюс».

В комплект помимо панели, накапливающей солнечный свет, также входит батарея, которая запасает эту энергию и питает светодиодный светильник.

По задумке, таким образом школьники могут самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией, которой хватит на пять часов бесперебойной работы, и использовать её для подготовки домашней работы в вечернее время суток.

В компании отмечают, что благодаря проведению этой акции дети с раннего возраста смогут научиться самостоятельности и независимости.

Школьники также получили канцелярские принадлежности, медицинские маски и антисептик.

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