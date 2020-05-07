Нижний Новгород, , 20:26 — REGNUM В Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят новый госпиталь, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание будет обеспечено кислородом и всем необходимым медицинским оборудованием.

«Новый корпус появится на территории городской больницы №23. На строительство потребуются не годы и не месяцы: уже в начале июня 2020 года планируем ввести в эксплуатацию этот объект. Затем предполагается провести реконструкцию и других корпусов лечебного учреждения. Ситуация с коронавирусом показала, как нужно развивать региональное здравоохранение. Врачей необходимо обеспечить всем необходимым. Лечение должно быть удобным, эффективным и качественным», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.