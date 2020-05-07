Москва, , 20:14 — REGNUM Потребительские цены в России в апреле выросли на 0,8%, а за период с начала текущего года — на 2,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция в годовом выражении, согласно оценке ведомства, в апреле ускорилась до 3,1% с 2,5% в марте.

Сообщается, что за минувший месяц в 34 субъектах Федерации прирост потребительских цен составил 1% и более. Самый высокий показатель (1,5−1,6%) зарегистрирован в Ингушетии, Калмыкии, Чувашии и Севастополе, что связывается в первую очередь с удорожанием продуктов питания в этих регионах.

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.