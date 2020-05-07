Душанбе, , 18:09 — REGNUM После окончания холодов Таджикистан начал осуществлять поставки электроэнергии в соседний Узбекистан, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в энергетическом секторе страны.

Однако отмечается, что сейчас поставки будут осуществляться в небольших объёмах и по двум 220-киловольтных линий электропередачи.

По словам источника, в дальнейшем планируется значительно увеличить экспорт электроэнергии и задействовать 500-киловольтные линии.

Источник отметил, что правительства двух стран пока не достигли окончательной договорённости по стоимости поставок таджикской электроэнергии в Узбекистан.

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