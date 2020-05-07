Белово, Кемеровская область, , 17:10 — REGNUM Модернизация теплоснабжения позволит закрыть шесть неэкологичных угольных котельных в центре Белово, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на встрече с руководителями регионального филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

По словам главы региона, схожую модернизацию теплоснабжения необходимо провести и в других кузбасских городах.

В областной администрации уточнили, что изношенные угольные котельные в Белове будут заменены новой системой централизованного теплоснабжения в рамках пилотного проекта федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры городов».

«Проект уникальный и важный для Кузбасса, подобную идею необходимо реализовать и в Новокузнецке, — сказал Цивилёв. — Южной столице Кузбасса нужны серьёзные проекты по снижению нагрузки на окружающую среду, в том числе и переход на экологичное теплоснабжение».

На реализацию проекта из федерального бюджета выделят 934 млн рублей, инвестиции СГК — более 1,7 млрд рублей.