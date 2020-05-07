Чебоксары, , 17:03 — REGNUM В Чувашии в отношении общество «СК Керамика» подан иск о банкротстве. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С иском в суд вышла чебоксарская компания «НерудЛогистик». Заявитель просит признать банкротом новочебоксарское ООО «СК Керамика», сумма исковых требований — 2 112 838 рублей.

Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии 6 мая, дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, общество «СК Керамика» зарегистрировано в 2014 году, в качестве адреса местонахождения указан Новочебоксарск, улица Промышленная. Уставный капитал составляет 15 тыс. рублей. Единственным участником является Виктор Войнов. Основной вид деятельности — производство керамических санитарно-технических изделий.