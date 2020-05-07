Кемерово, , 16:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны совместно с администрацией Кемеровской области подготовить и представить до 1 июня предложения по выделению средств на строительство двух дамб в Новокузнецке и Междуреченске. Текст поручения размещён на сайте главы государства.

Напомним, в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны 27 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв попросил выделить федеральные средства на капитальный ремонт дамбы в Междуреченске и строительство дамбы в Новокузнецке — для снижения угрозы подтопления городов.

«Из областного бюджета эти работы профинансировать не сможем, — сказал Цивилёв. — Обращались уже по поводу строительства этих дамб, рассчитываем на федеральную поддержку».

Уточним, что, согласно официальным данным, в случае разрушения левобережной дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа в зоне затопления окажутся более 844 домов, в которых проживают 1 822 человека, а также школа, детский сад, два магазина, дом культуры, дорога областного значения.

Читайте развитие сюжета: Режим ЧС был введён в ряде населённых пунктов в Коми из-за паводка