Москва, 7 мая 2020, 16:49 — REGNUM Московские власти не могут ввести режим самоизоляции сразу надолго и поэтому делают это постепенно, чтобы не пугать людей, считает председатель общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров. Об этом 7 мая он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в столице, в частности режим самоизоляции для граждан, продлятся как минимум до 31 мая.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Собянина, пока рано открывать в Москве рестораны, театры и спортивные сооружения.