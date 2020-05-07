Москва, , 16:49 — REGNUM Московские власти не могут ввести режим самоизоляции сразу надолго и поэтому делают это постепенно, чтобы не пугать людей, считает председатель общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров. Об этом 7 мая он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в столице, в частности режим самоизоляции для граждан, продлятся как минимум до 31 мая.

«С моей точки зрения, очень странно говорить, что режим самоизоляции вводится до 31 мая, а начинать стройки можно уже с 12 мая. Но если вводится режим самоизоляции, то его должны соблюдать все. Какие-то двойные стандарты. Это, на мой взгляд, происходит из-за того, что в Москве очень большое количество трудовых мигрантов, которые уже начали грабить и воровать, и если их не занять, это может вылиться в какой-то социальный взрыв. Плюс на стройки завязаны огромные деньги», — сказал Фёдоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Собянина, пока рано открывать в Москве рестораны, театры и спортивные сооружения.