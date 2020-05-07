Москва, , 16:46 — REGNUM Ужесточение мер профилактики коронавируса, которое предложил ввести с 12 мая мэр Москвы Сергей Собянин, в сложившейся ситуации оправданно. Об этом 7 мая заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ Николай Дайхес.

«Полностью поддерживаем меры по ужесточению борьбы с коронавирусной инфекцией в столице. Сегодня уже более шести тысяч заболевших выявлено в Москве — мы идем к пику, но все никак на него не выйдем», — заявил Дайхес.

«Вся общественность, волонтеры, все гражданское общество должны помогать власти своей сознательностью. Конечно, все устали, но нужно еще потерпеть и действовать сообща — власть и общество должны понимать и слышать друг друга, только так мы можем победить», — подчеркнул он.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова также поддержала инициативу мэра Москвы, отметив, что дополнительные ограничения являются оправданной и не самой затратной противоэпидемической мерой.

«Я полностью за то, чтобы соблюдались и масочный режим, и дистанция. И конечно, необходимо ношение перчаток. Это выход из положения. Если человек выходит на улицу, то что ему стоит надеть перчатки? Перчатки очень хорошо обрабатываются», — указала она.

По её словам, маски и перчатки должны надеваться при походах в магазин и в общественном транспорте — при этом перчатки нужно обрабатывать кожным антисептиком или антибактериальными салфетками, «которые сейчас везде продаются», отметила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что власти Москвы с 12 мая введут дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте. И другие требования, например электронные пропуска, остаются в силе», — указал мэр.