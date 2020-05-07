Душанбе, , 16:40 — REGNUM Международный валютный фонд одобрил предоставление правительству Таджикистана 189,5 млн долл. для оказания финансовой поддержки госбюджета страны в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МВФ.

Планируется, что в связи с увеличением расходов на здравоохранение и поддержку предприятий, усиление социальной защиты уязвимых слоёв населения в сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране, выделенные средства помогут властям Таджикистана «избежать серьёзной дестабилизации экономики и жизни людей».

В сообщении подчёркивается, что оказываемая фондом денежная помощь должна значительно облегчить правительству Таджикистана финансирование антикризисных мер, связанных с последствиями пандемии.

Выделение средств будет происходить по механизму ускоренного кредитования.

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