Москва, , 16:35 — REGNUM Дистанционное обслуживание для юридических и физических лиц помогло бы развитию кредитования, считает омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на рынке финансовых услуг и в банковской сфере Олег Иванов. Об этом он 7 мая завил ИА REGNUM.

«Банки обращались в правительство с просьбой разрешить им открывать счета дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи, — заявил Олег Иванов. — Но пока правительство и ЦБ не готовы идти навстречу в этом вопросе. Хотя в Германии, Великобритании и других странах общедоступные программы связи используются для идентификации клиентов на расстоянии давно и хорошо зарекомендовали себя в плане безопасности и защиты данных».

Несмотря на то, что правительство в конце апреля сформировало необходимую нормативно-правовую базу, чтобы запустить банковские механизмы поддержки экономики, сам процесс идет сложно, считает омбудсмен.

По его словам, банки оказались не готовы к выдаче кредитов пострадавшим предприятиям и смогли перестроиться только через три недели с момента старта кампании. С другой стороны, не все продукты оказались одинаково востребованы бизнесом.

Иванов считает, что одним из факторов сдерживания остается вопрос кредитного риска, который сейчас составляет 25% от суммы кредита: «Если гарантии ВЭБа увеличить до 80−90%, тогда коммерческие банки будут охотнее участвовать в программе кредитования предпринимателей».

Для пополнения оборотных средств системообразующим предприятиям правительство выделило 24 млрд рублей на субсидии банкам. По условиям объем заемных средств по данной программе не должен превышать размер общих бюджетных обязательств компании, но и здесь есть свои сложности.

«Сейчас в списке системообразующих предприятий более 30 компаний-застройщиков, и большинство из них имеют холдинговую структуру. Основные обороты по счету в таком случае не отражают объективной картины, потому что связаны с поступлением дивидендов от дочерних организаций. Как рассчитать лимит кредитования для таких компаний пока никто не знает, хотя программа должна заработать в ближайшее время», — отметил Иванов.

Как ни странно, одной из успешных программ поддержки строительной отрасли стала льготная ипотека под 6,5%.

«Средства, выданные гражданам на приобретение жилья, почти сразу же направляются в строительную отрасль. И хотя действие программы ограничено до ноября текущего года, вместе с первоначальными взносами она может обеспечить приток до 1 трлн. рублей в жилищное строительство», — заявил омбудсмен.

Набирает популярность такая услуга, как реструктуризация кредита заемщиков. По данным ЦБ, число одобренных заявок на реструктуризацию кредитов превысило 1 200 000.

«К сожалению, мы не знаем, какая доля приходится на индивидуальных предпринимателей или представителей малого и среднего бизнеса, но тенденция такова, что к концу года это число может вырасти в несколько раз. Нужно помнить, что реструктуризация — это договорный процесс, предполагающий гибкость обеих сторон. Если предприниматель считает предложенную программу реструктуризации долга невыгодной, он может обратиться в Центральный банк за защитой своих интересов. Но и банк можно понять — никто не хочет увеличивать число невозвратных кредитов. Банки и бизнес должны помочь друг другу пройти это испытание», — резюмировал Олег Иванов.