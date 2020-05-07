Москва, 7 мая 2020, 16:16 — REGNUM Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилит противоречия внутри Европейского союза, и каждая страна будет выживать в одиночку с разной степенью успеха, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил экономист, такие страны, как Германия или Франция, попытаются использовать свои возможности (финансовые, производственные и лоббистские) для того, чтобы минимизировать падение своих экономик за счёт периферии, за счёт менее развитых стран-членов ЕС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне заявил, что Европейский союз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории.