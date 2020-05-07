Москва, , 16:16 — REGNUM Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилит противоречия внутри Европейского союза, и каждая страна будет выживать в одиночку с разной степенью успеха, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«ЕС неоднороден. Там есть страны трёх категорий: ядро, периферия и дальняя периферия. Там есть доноры и акцепторы. И экономический кризис усилит те центробежные силы, которые сейчас действуют внутри Евросоюза. Есть страны, которые выйдут без потерь, а есть те, на которых отыграются. Это, например, Балканские страны — Румыния и Болгария, — сказал Земляков. — Каждый за себя, и все будут выживать в одиночку. И каждый с разной степенью успеха».

Как пояснил экономист, такие страны, как Германия или Франция, попытаются использовать свои возможности (финансовые, производственные и лоббистские) для того, чтобы минимизировать падение своих экономик за счёт периферии, за счёт менее развитых стран-членов ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне заявил, что Европейский союз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории.