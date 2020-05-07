Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Передел сферы собственности становится реальной угрозой для экономики и общественной жизни России в результате коронавирусных ограничений. Об этом заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, рассуждая о последствиях пандемии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Передел сферы собственности в этой ситуации является огромным риском», — сказал Солонников. Он напомнил, что крупные банки, включая Сбербанк, уже открывают безлимитную кредитную линию в Центробанке, и в скупку активов могут быть вложены огромные ресурсы.

«При падении цены предприятий начинается огромная скупка этих предприятий, и еще хорошо, если это будут делать государственные банки РФ, а не будет уходить куда-то за рубеж. При этом передел собственности очень часто может сочетаться с такими факторами, как рейдерские захваты предприятий, ликвидация конкурентов — всё то, что мы видели в недавнем прошлом нашей страны. Ситуация далеко не однозначная», — считает эксперт.

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Дмитрий Солонников полагает, что ключевым становится вопрос, будут ли осуществляться прямые меры поддержки из бюджета РФ и регионов для помощи предприятиям, чтобы не дать запустить волну передела собственности.

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