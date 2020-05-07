Бишкек, , 16:07 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил с вице-председателем Европейской комиссии Жозепом Борелем меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Глава киргизского внешнеполитического ведомства поблагодарил руководство Европейского союза за решение о выделении €36 млн (2 млрд 882 млн рублей) в качестве поддержки для чрезвычайных нужд правительства Киргизии.

Айдарбеков также предложил при разработке новой индикативной программы Евросоюза для Киргизии на 2021−2027 годы максимально увеличить финансирование программ и проектов по бюджетной поддержке.

Также министр иностранных дел Киргизии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности рассмотрели вопросы, касающиеся организации предстоящих визитов и мероприятий с учетом пандемии коронавируса.