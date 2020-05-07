Москва, , 16:30 — REGNUM В рабочую группу оперативного штаба по экономическим вопросам Москвы поступило свыше 800 предложений относительно мер поддержки предпринимательского сообщества в период кризиса. Об этом 7 мая сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на совещании по вопросам поддержки бизнеса в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Было подготовлено большое количество предложений. Более 800 различных предложений. Они где-то пересекаются межу отраслями, а где-то имеют свою определённую специфику и по каждому из предложений мы прорабатываем с экономическим блоком или готовим обоснование. Ни одно предложение не будет забыто. По каждому из них мы пройдём весь путь, даже если предложение окажется не поддержано нами», — сказал Фурсин.

Также он отметил, что на данный момент департамент рассматривает вопрос о методиках определения предприятий пострадавшими от кризиса.

«У нас есть свои предложения, у предпринимателей есть предложение определять через выручку, расчётные счета. Сейчас идёт проработка, но здесь мы дадим наши окончательные предложения, чтобы это всех устраивало», — заявил чиновник.

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