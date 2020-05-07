Москва, , 16:01 — REGNUM В России производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты из-за резкого падение спроса на дорогую еду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование компании Unusual Concepts.

В исследовании отмечается, что по итогам первой половины апреля оборот продуктов, которые реализуются под собственными торговыми марками ритейлеров и стоят дешевле аналогов, повысился на 20%.

Кроме того, продажи здорового питания в апреле снизились на 35−40% по сравнению с мартом. На 80% упал спрос на готовую еду.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что покупатели переходят на более дешевую еду в условиях сокращения доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

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