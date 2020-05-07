Москва, , 16:01 — REGNUM Экономический спад в Европейском союзе может привести к падению жизненного уровня в России, но в то же время может дать ей шанс развить собственные производства, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Еврокомиссии, согласно которому в 2020 году ЕС переживёт экономический спад в 7,4−7,7%.

«На нас это тоже скажется. До кризиса внешнеторговый оборот с ЕС составлял около 400 млрд долларов. Наш потребительский рынок на 70% зависит от импорта, и, стало быть, падение экономики РФ отразится на нас падением жизненного уровня. Кроме того, мы потерям торговых партнёров, — сказал Земляков. — С другой стороны, декларировавшееся раньше и оставшееся пока только на бумаге импортозамещение теперь может активизироваться. Кризис — это шанс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне спрогнозировал рекордное падение экономики еврозоны.