Москва, 7 мая 2020, 16:01 — REGNUM Экономический спад в Европейском союзе может привести к падению жизненного уровня в России, но в то же время может дать ей шанс развить собственные производства, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Еврокомиссии, согласно которому в 2020 году ЕС переживёт экономический спад в 7,4−7,7%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне спрогнозировал рекордное падение экономики еврозоны.