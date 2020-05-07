Ташкент, , 15:56 — REGNUM Объем денежных переводов, поступивших в Узбекистан из-за границы, по итогам января-апреля 2020 года составил $1,3 млрд, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе Центрального банка республики.

По итогам апреля 2020 года этот показатель сократился на 15%, до $250 млн. Вместе с тем, в третей декаде месяца произошло увеличение переводов в 1,7 раза по сравнению с первыми двумя декадами.

За отчетный период обменные пункты продали физическим лицам $1,5 млрд, что в 1,7 раза больше, чем в январе-апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года кредитная задолженность физических лиц перед коммерческими банками Узбекистана составила 43,5 трлн сумов ($4,3 млрд), что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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