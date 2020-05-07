Москва, , 15:55 — REGNUM Перечень транспортных отраслей, попавших в список наиболее пострадавших из-за ограничительных мер на фоне эпидемии коронавируса, будет расширен. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли.

«Предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии», — заявил Путин.

Путин отметил, что не все компании могут воспользоваться мерами поддержки, которые их заслуживают.

«Добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородное железнодорожные перевозки и сообщение. Надо просто посмотреть, они могут воспользоваться этими мерами или нет? Если нет, тогда нужно подумать, как им помочь. И тем самым охватить мерами господдержки практически все виды и секторы транспорта», — указал президент.