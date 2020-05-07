Тюмень, 7 мая 2020, 15:49 — REGNUM Эксперты по недвижимости предлагают распространить льготную ипотеку на рынок вторичного жилья. Так как отсутствие стимулирующих мер на «вторичке» может на 10−15% снизить спрос и на новостройки уже в августе 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».
К маю ситуация на рынке вторичной недвижимости постепенно восстанавливается и покупательский интерес еженедельно растёт на 7−8%. Однако, как отмечают эксперты, сейчас крайне важно сохранить тенденцию снижения процентных ставок по ипотеке на вторичное жильё и уровня первоначального взноса по ипотеке. В ином случае любые повышения мгновенно охладят положительную динамику. При этом от состояния рынка вторичного жилья зависит ситуация и в строительной отрасли.
Аналитики федеральной компании «Этажи» изучили покупательские предпочтения продавцов вторичного жилья. Из них 46% целью продажи ставят покупку квартиры в новостройке, 26% рассматривают в перспективе приобретение другого жилья, 15% — загородной недвижимости, остальные — планируют потратить полученные средства на иные нужды.
По мнению эксперта, любой дисбаланс на рынке вторичного жилья критически отражается на целом ряде сфер, в том числе строительной отрасли, поскольку те, кто планировал продать свою вторичную недвижимость, с целью приобретения жилья в новостройке, будут вынуждены отложить это решение.
Ильдар Хусаинов также отметил, что снижение спроса на рынке вторичного жилья может привести к корректировки цен на нём в сторону снижения, что в свою очередь увеличит ценовой разрыв между квартирами на вторичном и первичном рынках. В таких условиях застройщики будут вынуждены либо пойти на корректировку цены, либо быть готовыми к ещё большему снижению покупательской активности.
Стоит отметить, что крупные банки, после очередного изменения ключевой ставки Центробанком, начали снижать ставки по ипотеке и на вторичное жильё.
Как сообщалоИА REGNUM, в апреле 2020 года правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Однако оформить кредит на льготных условиях можно до 1 ноября этого года при покупке квартиры лишь в новостройке.
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