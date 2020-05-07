Тюмень, , 15:49 — REGNUM Эксперты по недвижимости предлагают распространить льготную ипотеку на рынок вторичного жилья. Так как отсутствие стимулирующих мер на «вторичке» может на 10−15% снизить спрос и на новостройки уже в августе 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

К маю ситуация на рынке вторичной недвижимости постепенно восстанавливается и покупательский интерес еженедельно растёт на 7−8%. Однако, как отмечают эксперты, сейчас крайне важно сохранить тенденцию снижения процентных ставок по ипотеке на вторичное жильё и уровня первоначального взноса по ипотеке. В ином случае любые повышения мгновенно охладят положительную динамику. При этом от состояния рынка вторичного жилья зависит ситуация и в строительной отрасли.

Аналитики федеральной компании «Этажи» изучили покупательские предпочтения продавцов вторичного жилья. Из них 46% целью продажи ставят покупку квартиры в новостройке, 26% рассматривают в перспективе приобретение другого жилья, 15% — загородной недвижимости, остальные — планируют потратить полученные средства на иные нужды.

«Одними из главных преимуществ вторичного жилья, конечно, являются его более широкая ценовая вариативность и абсолютная готовность для проживания, в большинстве же новостроек, будущим владельцам необходимо иметь дополнительные средства на ремонт, поэтому для части потенциальных покупателей вторичное жильё является стартовым. Которое в перспективе продаётся для покупки квартиры большей площади в более новом жилье: часть средств от продажи тратится на первоначальный взнос, а другая — на ремонт. Поэтому весомая доля спроса на новостройки зависит от состояния рынка вторичного жилья. Рынки вторичной и первичной недвижимости очень взаимосвязаны, как в части ценовой политики, так и в части спроса», — поясняет директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По мнению эксперта, любой дисбаланс на рынке вторичного жилья критически отражается на целом ряде сфер, в том числе строительной отрасли, поскольку те, кто планировал продать свою вторичную недвижимость, с целью приобретения жилья в новостройке, будут вынуждены отложить это решение.

«Важность рынка вторичного жилья в России и скорость оборота сделок на нем являются явно недооценёнными. В большинстве субъектов России до сих пор из-за самоизоляции риелторская деятельность ограничена, хотя по факту, запущенные дистанционные сервисы, свели контакты к минимуму или вовсе исключили таковые. Уже сейчас необходимо продумать механизмы стимулирования спроса на вторичное жильё после выхода из режима самоизоляции и сделать покупку максимально доступной, в том числе и с привлечением заёмных средств. Любое повышение процентных ставок или первоначального взноса по ипотеке на вторичное жильё в сложившихся условиях будут критическими и снизит покупательскую активность как на рынке готового жилья, так и на рынке новостроек», — добавил эксперт.

Ильдар Хусаинов также отметил, что снижение спроса на рынке вторичного жилья может привести к корректировки цен на нём в сторону снижения, что в свою очередь увеличит ценовой разрыв между квартирами на вторичном и первичном рынках. В таких условиях застройщики будут вынуждены либо пойти на корректировку цены, либо быть готовыми к ещё большему снижению покупательской активности.

«Крайне важно не допустить роста ипотечных ставок и размера первоначального взноса на рынке вторичного жилья в сложившихся условиях. Это позволит максимально быстро компенсировать последствия кризиса для рынка. Сейчас любое повышение может катастрофически отразится на всём рынке недвижимости. Возможно, на фоне субсидированной ставки по ипотеке на новостройки, это даст краткосрочный положительный эффект для строительной отрасли, но в долгосрочной перспективе приведёт к более существенному падению спроса на жильё. Поэтому в условиях восстановления рынка недвижимости нужно применить комплексный подход по поддержке, как рынка готового жилья, так и рынка новостроек», — подытожил Ильдар Хусаинов.

Стоит отметить, что крупные банки, после очередного изменения ключевой ставки Центробанком, начали снижать ставки по ипотеке и на вторичное жильё.

Как сообщалоИА REGNUM, в апреле 2020 года правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Однако оформить кредит на льготных условиях можно до 1 ноября этого года при покупке квартиры лишь в новостройке.

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