Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 7 мая, большинством голосов (88 «за», 8 «против», 6 воздержались) принял законопроект, согласно которому в августе все пенсионеры, вне зависимости от размера своей пенсии, получат единоразовую выплату в 200 евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эта мера коснётся 910 тыс. человек в Литве, а её приняли в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Законопроект критиковала оппозиция в лице всех оппозиционных партий — консерваторов, либералов и социал-демократов, которые посчитали, что такая мера является «подкупом пенсионеров» накануне парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года.

Законопроект ещё должен одобрить президент Литвы.