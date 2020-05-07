Душанбе, , 15:47 — REGNUM Генпрокуратура Таджикистана обратилась к населению с просьбой незамедлительно сообщать о случаях необоснованного завышения цен или создания искусственного дефицита лекарств и медицинских принадлежностей в аптеках и медицинских заведениях по телефону горячей линии, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, подчёркивается, что по телефону доверия также необходимо обращаться в случае отказа медицинского персонала в оказании первой помощи, а аптек или медицинских учреждений — в обеспечении медикаментами.

Напомним, что после того как власти страны официально объявили о первых выявленных случаях заражения коронавирусом, стоимость различных антибиотиков и противовирусных средств возросла в несколько раз.

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