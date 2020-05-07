Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Целые отрасли российской экономики будут фактически уничтожены в результате падения потребительского спроса населения, за счет которого они существовали до пандемии коронавируса. Об этом заявил 7 мая директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт в небе

«Это целый ряд отраслей, которые будут сейчас или уничтожены, или сильно сокращены. Маркером данного процесса является объявленная в начале этой недели ситуация: Уоррен Баффет вышел из всех авиационных компаний. То есть падение спроса на авиаперелеты будет в мире огромное. Наша страна никуда не денется, у нас будет то же самое. Население перестанет пользоваться услугами, которые для него были востребованы, которые создавали ячейки бизнеса. Это будет в Москве, Петербурге и других регионах», — сказал Солонников.

На его взгляд, «экономика пятого уклада», экономика сферы услуг будет сильнейшим образом трансформирована в результате всеобщего карантина, и хотя прежде всего удар нанесён по малому и среднему бизнесу, заденет и крупные компании.

«Аэрофлот» будет сильно реструктурировать свой портфель и будет смотреть, что в этой ситуации делать», — указал Солонников.

Он также предрекает, что государство из-за падения уже собственного спроса — сокращения объемов госзаказа — прекратит вкладываться в крупные инфраструктурные проекты.

«Наверное, будет продолжено финансирование проектов, которые находятся в высокой степени готовности, но новые инвестпроекты будут остановлены», — считает Солонников.

«Мы это уже видим в Петербурге — остановлен проект строительства «судебного квартала», то, к чему город готовился десятилетия. И вот это уже снято с финансирования. И таких проектов будет достаточно много, просто «судебный квартал» — это очень заметно», — добавил он.

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