Кострома, 7 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Костромской области с 12 мая возобновят работу 3,5 тысячи предприятий и 3,2 тысячи ИП. Об этом 7 мая на встрече с журналистами сообщил замгубернатора Костромской области Юрий Маков. По подсчётам властей, снова ходить на работу смогут 35 тысяч жителей региона.
Также принято решение об открытии розничных магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Послабление касается торговых точек, имеющих отдельный вход. Фитнес-центры, спортивные залы, крупные торговые центры, общепит, гостиницы и сфера развлечений останутся закрыты ориентировочно до 1 июня.
Власти пообещали «внезапные» проверки и строгую слежку за соблюдением санитарных правил на объектах. Если в отдельных муниципалитетах области увеличится количество заболевших, по отношению к ним меры будут ужесточены.
Отметим, что по информации местных властей, на предприятиях, открытых в области на данный момент, не произошло ни одного случая заражения новым коронавирусом. Сейчас в Костромском регионе работают организации из «разрешительного» указа Президента — аптеки, непрерывно действующие организации, ремонтники, производители средств индивидуальной защиты и так далее. Кроме этого, в региональный реестр предприятий, продолжающих деятельность для «обеспечения стабильного функционирования экономики» включено 218 позиций.
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