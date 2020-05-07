Кострома, , 15:39 — REGNUM В Костромской области с 12 мая возобновят работу 3,5 тысячи предприятий и 3,2 тысячи ИП. Об этом 7 мая на встрече с журналистами сообщил замгубернатора Костромской области Юрий Маков. По подсчётам властей, снова ходить на работу смогут 35 тысяч жителей региона.

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Также принято решение об открытии розничных магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Послабление касается торговых точек, имеющих отдельный вход. Фитнес-центры, спортивные залы, крупные торговые центры, общепит, гостиницы и сфера развлечений останутся закрыты ориентировочно до 1 июня.

Власти пообещали «внезапные» проверки и строгую слежку за соблюдением санитарных правил на объектах. Если в отдельных муниципалитетах области увеличится количество заболевших, по отношению к ним меры будут ужесточены.

«На предприятиях должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические правила, прописанные главным санитарным врачом области. За соблюдением мер будем неукоснительно смотреть, проверки будут внезапные. При обнаружении нарушений предприятия будут закрываться. Также мы будем смотреть на обстановку в разрезе муниципальных образований. Если количество заболевших в них будет увеличиваться, меры будут ужесточены. Мы будем запрещать работать предприятиям и учреждениям на территориях отдельных муниципалитетов», — сказал Маков.

Отметим, что по информации местных властей, на предприятиях, открытых в области на данный момент, не произошло ни одного случая заражения новым коронавирусом. Сейчас в Костромском регионе работают организации из «разрешительного» указа Президента — аптеки, непрерывно действующие организации, ремонтники, производители средств индивидуальной защиты и так далее. Кроме этого, в региональный реестр предприятий, продолжающих деятельность для «обеспечения стабильного функционирования экономики» включено 218 позиций.

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