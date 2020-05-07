Сеул, , 15:42 — REGNUM К 2022 году в столице Южной Кореи появится 70 тыс. новых квартир за счёт реконструкции городских районов и застройки неиспользуемых участков земли. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, около 40 тыс. квартир появятся в центре Сеула, еще 30 тыс. — в других районах города.

Известно, что руководить проектами по строительству будут Korea Land and Housing Corporation и Seoul Housing Corporation.

Отмечается, что реализация плана по строительству будет осуществляться за счёт активизации процесса перепланировки и новой застройки, которые в течение последних десяти лет протекали вяло.