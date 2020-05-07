Москва, , 15:27 — REGNUM После эпидемии коронавируса потребуется серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, однако это не должно стать поводом для избыточного регулирования. Об этом 7 мая заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по поддержке транспортной отрасли.

«Очевидно, что после спада эпидемии, с учётом наработанного опыта, потребуется серьёзный анализ санитарно-профилактических мер во всех отраслях. В том числе, а может быть прежде всего, на транспорте», — заявил Путин.

«Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств — здесь нельзя, что называется, перегнуть палку. Задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам, а главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан», — подчеркнул он.