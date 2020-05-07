Москва, , 15:23 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса необходимо поддержать нормальное выполнение инвестиционных программ российской транспортной отрасли. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли.

«За последние годы с участием государства запущены масштабные проекты по увеличению пропускной способности железных дорог и подходов к морским портам по развитию автодорожной сети и водных путей. Это модернизация восточного полигона, портов Юга и Северо-Запада, развитие центрального транспортного узла в европейской части страны», — заявил Путин.

Также российские компании набрали хороший темп по обновлению подвижного состава — морских и речных судов, автомобильной техники, отметил он.

«Нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развития инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места, специалистов, доходы граждан, как в самой отрасли, так и в смежных секторах. Имею в виду крупные, долгосрочные заказы для нашей промышленности, для железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей. Конечно, для строительных компаний, индустрии стройматериалов», — подчеркнул президент.