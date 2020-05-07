Москва, , 15:13 — REGNUM Уровень падения российского ВВП напрямую зависит от сроков завершения карантинных мероприятий, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Еврокомиссии, согласно котором падение ВВП РФ в 2020 году составит 5%.

«Вопрос о сроках. Они не говорят о сроках карантина. А ведь именно от них зависит то, насколько снизится российский ВВП, — сказал Земляков. — Падение экономики в кризис 2008—2009 года было 7,5% и до 8%. Сейчас кризис жёстче. То есть цифра, названная Еврокомиссией, в принципе реальная, но она зависит от того, как мы будем выходить из карантина. Если он закончится до конца мая, то падение ВВП РФ составит 4%, а не 5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как гласит экономический прогноз Еврокомиссии, ВВП РФ упадёт на 5% в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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