Москва, 7 мая 2020, 15:13 — REGNUM Уровень падения российского ВВП напрямую зависит от сроков завершения карантинных мероприятий, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Еврокомиссии, согласно котором падение ВВП РФ в 2020 году составит 5%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как гласит экономический прогноз Еврокомиссии, ВВП РФ упадёт на 5% в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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